La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ se refirió al juicio que tiene en su contra de parte del exfutbolista Jefferson Farfán, quien la demandó por difamación y calumnia.

En una reciente entrevista, la presentadora de espectáculos aseguró que apelaría a la sentencia, ya que considera no haber mentido al hablar de la pasada relación del deportista y Yahaira Plasencia.

“Cómo ve la condena viene igual, viene en mi contra y la vamos apelar, y todo lo sentenciado queda en suspenso hasta que una Corte Superior lo resuelva. Sin embargo, esto me parece tan tonto, cómo puede decir que lo difamé, calumnié cuando dije lo que todo el Perú sabía que Yahaira le puso los ‘cachos’, las pruebas están ahí”, expresó para Trome.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ cuestionó acerca de la razón por la que Farfán solo ha ido legalmente en su contra y no de todas las personas que especularon sobre su romance.

“Mejor por qué no demandó a Yahaira, a este jugador, al estadio y toda la gente de las redes sociales que lo llamaba ‘cachudo’, ‘santo cachón’ etc, bajo ese concepto tendría que demandar a medio país ¿por qué solo a mí? Él tiene una fijación, no sé si es él o su abogado por demandarme, me hace perder mi tiempo y también al Poder Judicial”, señaló.

