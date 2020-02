La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó a la aún suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jossmery Toledo sobre su cuestionada presentación en una discoteca y dijo que no “ha desarrollado nada” al momento de dirigirse al público, pese a que es abogada.

“Se presentó en un show, donde un árbol tiene más vida que ella, acompañada de un reguetonero que es su amigo, pero que nadie lo conoce. Respondió por lo que no hizo. Qué barbaridad, pero que sin gracia. No sé por qué quiere dedicarse a esto, no ha desarrollado nada, dice que es abogada, pero no podía hilar ni siquiera cuatro palabras juntas, ni dirigirse al respetable con simpatía”, expresó en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Magaly Medina: “Tú qué eres, de cuándo acá Jossmery Toledo es animadora, presentadora de eventos, no

Asimismo, Medina dijo que si no tiene ningún talento no se acepta un contrato y la criticó por querer relacionarse con personajes de la farándula peruana.

“Si tú no te sientes preparada para hacer un show, no sabes modelar, no quieres bailar, dirigirte al público, no sabes cantar, ¿entonces? No aceptas un contrato. Tú qué eres, de cuándo acá Jossmery Toledo es una súper animadora, súper presentadora de eventos, no nadie. Acaba de salir de la Policía y por ahí hacía sus pinitos, pues tratando de meterse al mundo de la farándula, relacionándose con gente de la farándula, tanto que se le pegó el gustito. La chica no decía ni dos palabras juntas. Ni siquiera sabía pasearse por la pasarela”, manifestó la conductora de televisión.

Medina leyó el pronunciamiento que realizó Jossmery Toledo e ironizó porque la policía dijo que tenía pruebas de lo que se quedó con el empresario.

“¿No hace show? Y qué fue lo del Tik Tok, qué fue lo de su Instagram, ¿es no es show? (...) Ella ya pone condiciones, cláusulas en el contrato. Yo no hago shows, yo no modelo, solo voy, me paro, me miran, me toman fotos y me voy. Diva de Hollywood, ni Charlize Theron, ni las ganadoras del Óscar, por favor, Scarlett Johansson”, indicó.

“Allá la cuestión de los empresarios que quieran pagar por una chica que no sabe pararse con sus dos pies bien parados a hablarle a una audiencia, hacer algo por lo menos, porque no es conocida, una perfecta desconocida”, agregó.