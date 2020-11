La conductora de televisión Magaly Medina aprovechó el inicio de su programa en ATV para manifestarse sobre la segunda citación de conciliación con la modelo Sheyla Rojas. Según explicó la presentadora de espectáculos, su abogado será el encargado de asistir a la citación en su lugar.

En su mensaje, la conductora de “Magaly TV, la firme” dijo que la coyuntura no amerita hacer “un circo” de la citación. Además, resaltó que la modelo y exconductora de “Estás en todas” le ha pedido más de dos millones y medio de dólares a ella, y la misma cifra al canal ATV.

“Le he dado los poderes respectivos a mi abogado para que mañana él se apersone a esta audiencia de conciliación y diga lo que yo tengo que decir, no vamos a conciliar, donde firmamos. ¿Por qué no lo hago así? Ella va porque le conviene el circo, en momentos así, ¿ustedes creen que la conciliación entre Sheyla y mi persona es importante? Esta señora lo único que quiere es que yo vaya porque me ha pedido 2 millones y pico de dólares a mi y lo mimo al canal”, dijo Magaly Medina.

“Aquí nosotros no hemos cometido delito alguno, es lo que consideramos. Yo no me considero culpable de nada. Lo que ellos esperan es que les demos un cheque en blanco y eso no va a pasar, si tu quieres demandarme, vaya al Poder Judicial, hágalo, está en todo su derecho”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina precisó que su ausencia en la audiencia también se debe a que coincide con un viaje que ya había planeado desde antes de la primera citación.

“La verdad es que tenía planificado un viaje desde antes que me citaran la primera y segunda vez, lamentablemente coincide, así que, de verdad, no es que la deje plantada, sino que sencillamente no voy a plantar mis actividades por eso… El día que me llame un juez a dar mi testimonio sobre la demanda iré”, precisó.

