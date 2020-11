Magaly Medina criticó la nueva canción de Yahaira Plasencia titulada “Ulalá”. Durante la emisión de su programa, la conductora de televisión dijo que no le gustaba el tema de la salsera.

“'Estoy solterísima ulalá', dice. Está tratando de promocionar su canción. No pierde el tiempo. Pero aquí no te vamos a llamar, no me interesa que vengas. No quiero vengas. Tu canción está bien fea. Cuando hay canciones pegajosas lo decimos. En la música urbana y en la salsa hay canciones que inmediatamente entran en el gusto de la gente, pero este ulalá es bien ulalá. No me gusta”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina sobre Yahaira

Yahaira Plasencia está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera musical, ya que en pocos días estrenará su nuevo disco titulado Ulalá. Además, en una entrevista exclusiva para ‘Amor y Fuego’, dio detalles sobre relación actual con Jefferson Farfán quien estuvo de cumpleaños.

NO DEJES DE LEER: Jefferson Farfán celebra su cumpleaños junto a su familia: “Al lado de los míos” (VIDEO)

“Ustedes saben que hay mucho cariño para él y para su familia. Yo estoy tranquila, muy tranquila con mi trabajo, enfocada en mi carrera. Ahora mi prioridad soy yo”, comenzó diciendo la intérprete de ‘Cobarde’.

Luego continuó con: “estoy viajando a Colombia, luego regresó a Miami y vuelvo para mis conciertos, así estoy de full... Yo le deseo lo mejor a Jefferson, que le vaya muy bien, tengo mucho aprecio a él y a su familia. Cada uno está por su lado, él en sus proyectos y yo en los míos”.

VIDEO RELACIONADO:

Yahaira Plasencia contesta pregunta de integrantes de Esto es Guerra