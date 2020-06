La conductora de televisión Magaly Medina evitó referirse a las acciones de su esposo, Alfredo Zambrano, quien no respetó la cuarentena por el nuevo coronavirus y se reunió con amigos, pese a que está prohibido.

“Hay algo que yo hago hace más de 22 años de carrera televisiva, siempre he respondido por mis actos, jamás por los actos de otros, así se trate de mi propia familia”, expresó la popular ‘Urraca'.

Magaly Medina sobre su esposo: “Otros asuntos los trataré en la intimidad de mi matrimonio”

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ dijo que el asunto con su pareja lo tratará en la intimidad de su hogar y no contestará sobre ese tema en público.

“Eso es lo que haré, ahora igual. Otros asuntos los trataré en la intimidad de mi hogar y de mi matrimonio”, agregó Magaly Medina esta noche.

Al terminar el informe sobre los personajes que estuvieron de fiesta este fin de semana, entre los cuales expuso a Alfredo Zambrano, dijo que el único que se salvó era Carlos Ascues.

“El único que se salva es Carlos Ascues, él estaba al interior con su familia, no estaba haciendo escándalo, ni llegó el Serenazgo, no pasó absolutamente nada. Él con su pareja y su familia, no pasa nada.A puerta cerrada, mientras no molestes a los vecinos, puede hacer de todo”, manifestó Medina.

