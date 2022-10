La conductora de “Magaly Tv La Firme” se mostró sorprendida ante la discusión que tuvo la presentadora Tula Rodríguez y el Dr. Tomas Angulo durante un programa en vivo de “En Boca de Todos”.

La discusión se dio luego de que el especialista fuera interrumpido por la compañera de Maju Mantilla mientras daba un consejo a Pamela Franco sobre su relación con Christian Domínguez. “El programa no es tuyo. ¿Cuántos fracasos matrimoniales tienes?”, cuestionó.

Al respecto, Magaly Medina afirmó que los programas del medio día ya no parecían ser “pacíficos y divertidos”. “Se sacan los trapos sucios y, lo que es peor, ni siquiera tienen correa para soportarlo.”, expresó.

Más adelante, la popular “Urraca” criticó que Rodríguez haya señalado al fin de un matrimonio como algo negativo. “Tengo dos divorcios y no considero que haya fracasado”, indicó.

Tula a Tomás por hablar de su ‘historial’: “Yo no he fracasado en varios matrimonios como tú”

El incidente se dio cuando Angulo le decía a Pamela Franco, quien estuvo como invitada en el set, que una persona que tiene el historial de su pareja Christian Domínguez solo cambia “por amor”.

“¿Cuál será el historial del doctor?”, se defendió Pamela. “Eso. ¿Cuál será el historial del doctor? ¿Cuántos matrimonios has tenido?”, añadió Tula Rodríguez.

“No cambies el tema. Según la ciencia hasta cuatro veces puedes amar”, dijo el dr. Angulo, pero Tula no lo dejó continuar y le dijo: “¡Qué ciencia!”. Ante ello, el especialista no se dejó: “Déjame hablar mamita, sino también hablo de tu historial y vas a salir perdiendo”.

El comentario del Angulo generó la incomodidad de Tula Rodríguez, quien le hizo la siguiente aclaración al especialista. “No, un momentito, yo sí puedo hablar de mi historial, yo me casé una sola vez y nunca me divorcié, enviudé. Yo no he fracasado en varios matrimonios como tú comprenderás”, puntualizó.

