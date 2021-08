Magaly Medina habló en su programa del enfrentamiento televisivo que se vivió en la última gala de ‘Reinas del Show’, luego de que Allison Pastor decidiera abandonar la competencia de baile en vivo.

La polémica conductora de televisión no dudó en salir en defensa de la esposa de Erick Elera y recalcó que ella siempre ha intentado mostrar la verdadera cara de Gisela Valcárcel.

“Siempre les he dicho y le he quitado la careta a la Gise. Ella se vende como muy cristiana y yo soy como la hereje. Ella no, ella es la muy religiosa de la tele, pero realmente no es muy religiosa porque uno de la palabrería barata no vive. Nuestros actos son los que realmente demuestran quiénes somos”, comentó Medina.

Asimismo, Magaly Medina recordó otros episodios donde la popular ‘Señito’ ha tenido problemas por su trato hacia figuras como Susan Ochoa o Diego Dibós.

“Ella es la máster de la hipocresía y del fingimiento, ella es así, siempre lo ha sido. Giselita no es buena gente, la hemos visto comportarse de la misma manera con Susan Ochoa, Diego Dibós y ahora con Allison Pastor”, agregó la conductora de ‘Magaly TV: la firme’.

Finalmente, Magaly Medina cuestionó que Gisela Valcárcel haya cuestionado a una participante en pleno programa en vivo como lo hizo el último sábado.

“Puede ser que Allison sea perfeccionista y reclamara A, B y Z, pero para eso está un equipo de producción que ella lidera. Porque no puede decir que no se entera, tú tienes que saberlo como cabeza de producción, tienes que saberlo por qué hay fallas. Entonces tú lo resuelves, pero no lo resuelves en vivo con una participante”, sostuvo.

