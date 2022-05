Martín Vizcarra continúa en el ojo de la tormenta luego que el dominical Panorama revelara los mensajes cariñosos que habría intercambiado con Zully Pinchi Ramírez, pese a estar casado, y la reunión secreta que supuestamente habrían tenido ambos en un hotel del Cusco durante un permiso que le dio en febrero el Poder Judicial. El expresidente ha salido a negarlo todo, sin embargo, Magaly Medina duda de su palabra.

En la reciente emisión de su programa de espectáculos, la ‘Urraca’ cuestionó los descargos del ex jefe de Estado, y comparó sus declaraciones con los personajes de la farándula que han sido captados siendo infieles.

“La mayoría de los hombres que hemos ampayado o la mayoría de los hombres que han sido infieles lo niegan hasta Fiscalía. Es una norma de los machos peruanos que se respetan”, cuestionó la figura de ATV.

Medina cuestionó la honestidad de Vizcarra al recordar que también le mintió al país cuando decía que no se había vacunado contra el COVID-19, pese a que después se comprobó lo contrario.

“Él lo está negando con un desparpajo tremendo. Vizcarra engañó al país cuando públicamente nos decía a todos que no se había vacunado, y ya se había vacunado más de tres veces. Entonces, ¿piensa que uno le va a creer? Yo no le creo, como periodista no le creo”, acotó.

Para la conductora de espectáculos, el exmandatario está en la obligación de responder por las conversaciones donde la excandidata de Somos Perú se refiere a él como ‘mi bebito’ o ‘rey’, por ser un personaje que aspira a usar nuevamente la banda presidencial.

“Él no responde sobre ese trato íntimo y cariñoso que tiene con Zully Pinchi. Un político tiene que responder por todos los hechos de su vida porque es un señor casado, y este señor después va a querer aspirar al sillón presidencial. La gente tiene que saber cuál es su catadura moral”, sentenció.

