Uno de los personas del espectáculo que ha estado más activo en esta Nochebuena es Magaly Medina, ya que ella ha compartido varias historias en su Instagram junto a sus seres queridos.

En su última historia, Magaly comparte un video en el que está junto a sus padres, pese a que ella comentó en su programa que no pasaría Navidad con ellos, pues su papá se encuentra delicado de salud.

“Estamos castigados en Navidad y Año Nuevo. Yo tengo a mis padres, a mi suegra, familia mayores a los que casi no he visto. Tengo a un padre que está enfermo, pero no podré pasar la navidad con él porque el Gobierno dice que no puedo”, comentó en su momento Magaly en una edición de su programa.

Daniela Darcourt recibe lujoso regalo de Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Daniela Darcourt demostró tener una cercana relación con Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de salsa agradeció a varias personas que le enviaron regalos por Navidad, entre ellos la periodista y su pareja.

“Muchísimas gracias, queridos amigos @magalymedinav”, escribió la intérprete de “Señor mentira”, “Adiós amor” y “Probablemente”, en una historia de Instagram.

El mensaje fue acompañado con una instantánea donde se ve dos botellas de champagne, con una tarjeta en el que se lee lo siguiente: “Con nuestro profundo agradecimiento y cariño. Gracias”.