La conductora de televisión Magaly Medina afirmó en la noche del último jueves que ha recibido insultos en sus redes sociales por revelar ‘ampays’ en su programa sobre el empresario árabe Yaqoob Mubarak. Sin embargo, dijo que, pese a los ataques, si sigue encontrando hechos relevantes, los difundirá.

“Por ejemplo, a algunas personas no les gusta que esté hablando de Yaqoob Mubarak, porque el señor les da unos cuántos víveres. A todo el mundo le gusta que los peruanitos estén con manos de limosneros pidiéndole cosas y este señor trae sus cámaras, reflectores, hace su campaña”, expresó.

“Veo en mis redes sociales que la gente comienza a insultarme y a decirme que por qué le hablo así o soy una mala. A mí, para empezar, tengo cuero de chancho, lo que me escriban, no me molesta, porque así he hecho mi programa toda mi vida, le guste o no a los demás. Esta es mi opinión, es mi programa y yo investigo, saco los trapos socios sobres quienes a nosotros nos parezca conveniente”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina arremetió contra algunos peruanos que avalan hechos irregulares por acciones de algunos personajes públicos y los relacionó con algunos funcionarios corruptos.

“Por eso es que nos gustan los corruptos. Por eso tenemos tanto corrupto en todos lados, porque no importa, el que robe menos es el mejor. Esa es nuestra política, así funcionamos los peruanos, lamentablemente. Por eso tenemos los gobernantes que realmente nos merecemos, por eso tenemos tantos rateros en todos lados”, indicó.

“Pueden insultarme todo lo que quieran por Yaqoob Mubarak, pero si sigo encontrando más cosas cochinas, se las sacaré, así no les guste”, finalizó.

