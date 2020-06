La conductora de televisión Magaly Medina afirmó en la noche de este lunes 22 de junio que su enemiga televisiva, Gisela Valcárcel, no le permite participar en la Teletón debido a que quiere siempre ser la protagonista.

“Ella siempre ha sido así, lo que pasa es que la gente no lo cree porque ella siempre nos vende una imagen de dulzura, bondad y generosidad. Y nosotros somos los malos del asunto y no ella. Ustedes, por qué, por ejemplo, yo no participo de la Teletón, porque a ella no le da la gana que yo esté en la Teletón. Eso es así tan cierto como que me llame Magaly Medina”, expresó la popular ‘Urraca'.

Magaly Medina: “A Gisela Valcárcel no le da la gana que yo esté en la Teletón” (VIDEO)

“Ella quiere ser la única que brille. Ella como que se ha apropiado el hecho de ser la única figura que sobresalga. Lo único que quiere es figurantes, actores segundones, que nadie la opaque”, agregó.

Según Magaly Medina, a ella le propusieron participar en la Teletón y que siempre estuvo dispuesta a apoyar a los que más necesitan, pero que la popular ‘Señito’ no quiso.

“A ella no le gusta que yo esté ni siquiera por una buena causa. Cuando se me ha propuesto juntarme con ella por alguna buena causa para beneficiar a miles de personas, yo siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y sí me juntaría con ella por una causa que va más allá que nuestras propias mezquindades y egoísmos. Pero ella no está acostumbrada, por eso, lo siento mucho, yo seguiré siendo una donante anónima de la clínica San Juan de Dios y no apareceré porque ella lo tiene prohibido”, indicó Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Beto Ortiz habló sobre Sigrid Bazán

Beto Ortiz habló sobre Sigrid Bazán. (Magaly Tv. La firme)