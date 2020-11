Magaly Medina compartió un romántico momento en su cuenta de Instagram. La conductora grabó el momento en que su esposo cantó un bolero en un bar en Miami, Estados Unidos.

Medina es bastante activa en redes sociales y compartió los lugares a los que fue en su primer día a Miami. En este se ven varias calles de la ciudad estadounidense, así como un clima bastante favorable.

Luego se vio en un lujoso restaurante al lado de sus amigos y esposo Alfredo Zambrano. Sin embargo, el hecho que llamó la atención fue la reacción de la presentadora y sus amigos al ver cantando a Zambrano “Para qué me haces llorar” de Juan Gabriel.

La presentadora llenó de halagos a su esposo y admitió sentirse orgullosa de su talento. “Orgullosa de ti, bebé”, colocó en su storie de Instagram.

Magaly Medina y su curiosa reacción al ver cantar a su esposo en Miami

Cabe señalar que la semana pasada Medina atraviesa un complicado momento tras la demanda que presentó Sheyla Rojas. La semana pasada la volvió a dejar plantada en un centro de conciliación, pues ese mismo día viajó a Miami.

“Me defenderé con garras y dientes. Acá tenemos juventud para hacer juicios de 5,10 o 20 años” señaló la modelo al Diario Trome.

Por su lado, Medina también afirmó que ella no acudirá a las citaciones, pero sí su abogado. “Si tú quieres demandarme, tu Sheyla Rojas o el que quiera, va hacerlo. Vay al PJ, si es una demanda penal, hágalo es su derecho... Lamentablemente la fecha de mañana coincide con mi viaje... Ahí no hay multa, ahí no hay nada, va a ir mi abogado. Si quieren hacer circo, háganlo solos...”, señaló Medina.

