Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a la conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, luego de que Luciana Fuster y Mario Irivarren indicaran que los programas de espectáculos deberían ser como el de ella.

La polémica conductora de televisión cuestionó el estilo suave que tiene la también actriz cuando quiere criticar algunas de las actitudes de los chicos reality de su canal.

“Así tiene que ser todo, bien soboncito, bien bonito, todos son lindos, porque Rebeca Escribens es linda. Ella solo tiene que hablar bien bonito de todos porque no vaya a ser que la castiguen. Ella tiene que hablar todo bonito”, dijo la popular ‘Urraca’ en tono de burla.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Rebeca Escribens. (Video: América TV)

Incluso, Magaly Medina calificó de “periodismo tonto” el que realiza la conductora de ‘América Espectáculos’ y aseguró que ese nunca será su estilo.

“Así no pues, yo no hago periodismo tonto, yo no soy así. Mi estilo es otro, yo no soy alcahueta de nadie, yo no he venido a perdonarle la vida a nadie. Si yo veo un tonto lo voy a decir, si yo veo un comportamiento que a mí me provoca risa la voy a decir y me voy a divertir. ¿No son realmente unos personajes para morirse de la risa?”, comentó la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

