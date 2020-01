Magaly Medina utilizó las cámaras de su programa de entretenimiento para hacer una denuncia pública. Según aseguró la conductora de televisión, ella estaría siendo vigilada y seguida por presuntos delincuentes.

“Yo sé que las garantías en este país no significan nada, no significa que no te vayan a agredir, que no te vayan a disparar o matar... pero algo que yo no entiendo es porque por hacer mi trabajo, tengo que poner en riesgo mi vida, sobre todo ahora con tanto criminal suelto”, comentó muy molesta la conductora de TV.

Magaly, comentó que su seguridad, por su experiencia, comentó que los posibles ‘marcas’, serían extranjeros. “No quiero ser prejuiciosa, pero según lo que me ha dicho la seguridad que estaba en mi casa y, por su experiencia en la calle, es que tenían rasgos extranjeros, no parecían peruanos por su atuendo y físico”.

Magaly Medina anunció que estará frente a frente con Yahaira Plasencia (Video: ATV)

Magaly Medina habló sobre Gino Assereto y Jazmín Pinedo. (Magaly Tv. La firme)

Conductora Magaly Medina denuncia ser víctima de ‘Marcas’. (Video: ATV)

