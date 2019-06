Magaly responde a carta notarial de fabricantes de muebles de Villa el Salvador (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina, en su última edición de su programa de espectáculos, respondió a la carta notarial que los comerciantes de muebles de Villa el Salvador le enviaron al canal, pues ellos alegan que la conductora de TV los ninguneó y afirmó que sus productos son de mala calidad.

“La Asociación de pequeños y micro empresarios de Villa el Salvador, se han ‘picado’ y me han mandado una carta notarial y, la verdad, estoy muy resentida con ustedes. o que antes compraba mis mueblecitos ahí”, comentó la popular Urraca con un tono burlón.

Luego continuó con: “Dice que los he tratado de desacreditar (…) lo que he hecho es hablar de los muebles que la ‘Yaha’ fue y le tomó fotos, en Rosen, y luego fue al parque industrial y los hizo porque ustedes hacen las cosas mucho más cómodas y baratas”.

TAMBIÉN VE: Yahaira Plasencia: Datos que revelan comerciantes sobre adquisiciones de la cantante (VIDEO)

Cabe mencionar que la Asociación de pequeños y micro empresarios de Villa el Salvador, afirma que Magaly Medina los ha ninguneado y que ella afirma que hacen una mala producción.

“¿Cuándo he dicho que es una mala producción? Lo que dije es que comparado el mueble lindo que ella vio (Yahaira Plasencia) en la tienda con el mueble que ella mandó a hacer, hay diferencia y que, a mí, personalmente no me gusta. Las opiniones son subjetivas”, afirmó Medina.