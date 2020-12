Hace una día, Magaly Medina compartió en su cuenta de YouTube un video donde confesó a sus miles de seguidores cómo fue vivir la peor Navidad de su vida al estar lejos de su familia.

“El 16 de octubre de 2008 me sentenciaron a seis meses de prisión efectiva en Santa Mónica. Mis abogados estuvieron apelando. Semana a semana los esfuerzos eran vanos . Estábamos en octubre y tuve que desbaratar todos los planes de mis vacaciones de fin de año porque se me iban las esperanzas”, comentó Magaly.

Luego continuó con: “tuve yo alguna vez que pasar una noche, la más triste de mi vida hasta el momento en la que la pasé sola, alejada de todos por estar en prisión. La condena fue injusta. Yo fui a prisión por mi fotógrafo. Me negué a salir de prisión bajo el indulto. Yo no iba a pedir perdón. Le agradecí al presidente García, pero no acepté”

LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE

Magaly también contó que, desde la prisión, iba coordinando todos los preparativos para la cena navideña, pues tenía la esperanza de salir de su celda el 24 de diciembre.