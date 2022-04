Aclara la situación. La conductora Magaly Medina se refirió a un particular momento, suscitado años atrás, cuando optó por realizar su conocido “baile del cazón” frente a todos sus espectadores.

El episodio se produjo en el 2008 durante la emisión del ya extinto programa “Magaly TV”, espacio transmitido en canal ATV y que fue conducido por Medina. En dicha oportunidad, la popular ‘urraca’ optó por retirarse la ropa interior deslizándola bajo la falda de su vestido.

El suceso ocasionó gran controversia en ese entonces y generó críticas por parte de los detractores de la periodista, quienes la acusaron de ser poco profesional en el set de televisión.

Ahora, durante su visita al programa “JB en ATV”, emitido por el mismo canal de televisión, la mujer de prensa reitera que en realidad todo fue un montaje, pues debajo de la prenda que se quitó mantenía otra.

Cabe precisar que la periodista se refirió a la segunda ocasión en la que se quitó la ropa interior, pues la primera vez que ocurrió este hecho fue durante su programa en Frecuencia Latina en el año 1998.

“Tenía doble calzón, ya lo he dicho, pero la fantasía popular quiere creer que yo no tenía calzón. Tenía un hilo dental subido y a la hora que bailé fue ese el que me quité, no el verdadero (…) Aunque normalmente sí ando sin calzón”, puntualizó entre risas.