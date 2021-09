La actriz peruana Magaly Solier vuelve a triunfar en el extranjero. Esta vez, la intérprete nacional celebró su reconocimiento como Mejor actriz en el festival de Bulgaria Love is folly por su rol protagónico en “The saint of the impossible”.

“Magaly Solier fue galardonada con el premio a la mejor actriz en el IFF: Love is folly este fin de semana por su interpretación en ‘The saint off the impossible’. Felicidades a nuestra encantadora ‘Raffaella’”, señaló la cuenta de Facebook de Dschoint Ventschr, estudio de cine suizo que trabajó con Magaly Solier.

Por su parte, Magaly Solier también aprovechó sus redes sociales para compartir una fotografía de su personaje en la galardonada producción. Además, escribió un emotivo mensaje en el que señala sentirse muy feliz.

“Contenta y orgullosa de recibir este nuevo premio a mejor actriz en el IFF: Love is folly (Bulgaria), esta vez por ‘El santo de lo imposible’ (2021) del director suizo Marc Wilkins y producción de Jöel Jent. Ya son más de 25 películas que he realizado”, escribió en su post.

Magaly Solier se pronuncia tras recibir el permio a mejor actriz en Festival internacional de Bulgaria. (Foto: Captura de Facebook)

Tras su publicación en la red social Facebook, sus seguidores no se hicieron esperar y celebraron el reconocimiento de la artista peruana. “Eres la mejor”, “muchos peruanos estamos orgullosos de ti”, “sigue adelante, conquista el mundo” son algunos de los mensajes de aliento.

“The saint of the impossible” es una cinta que cuenta la historia de una familia de inmigrantes peruanos en Nueva York durante la era de Donald Trump. La película fue dirigida por el sueco Marc Wilkins y producida por Joel Jent.

