Tras recibir un caluroso recibimiento de su público en las instalaciones de ATV, Rodrigo González aseguró que el futbolista Jefferson Farfán nunca fue su amigo como muchos erróneamente creyeron.

Durante una entrevista de Magaly Medina, “Peluchín” aseguró que no se puede hablar de un distanciamiento entre él y el deportista, ya que jamás tuvieron una relación amical.

“No nos enemistamos porque no fuimos amigos”, expresó el recordado conductor de “Válgame Dios” de Latina.

Peluchín (Foto: César Bueno)

En ese sentido, dijo que conoció al pelotero cuando el equipo de producción de su entonces programa de espectáculos, lo trasladó a la playa para entrevistarlo y, mencionó que comenzaron a tener una comunicación fluida desde ese momento.

“Tú sabes lo difícil que es hacer programa en el verano porque el control remoto cambia de mano, los chicos están de vacaciones, entonces hay que ingeniarse lo que sea para sacar el programa adelante”, sostuvo.

“Me dicen vamos al sur que va a estar Farfán, lo conoces ahí...Voy me lo presentan, me cayó muy bien porque es buena gente, no es una mala persona Farfán”, agregó.

Posteriormente, reveló que esa comunicación fluida quedó en el recuerdo, luego que el futbolista lo bloqueara de las redes sociales porque como conductor de espectáculos comenzó a decir la verdad sobre diferentes temas.

“Luego, hablábamos y chateábamos, a Farfán le gusta tener personas escogidas para enviar información. Entonces, dije, me dejo pues. Pero cuando comencé a decir las cosas como siempre lo hacía, me bloqueó”, mencionó.

Peluchín (Foto: César Bueno)