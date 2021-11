Emocionada, orgullosa y agradecida. Así se siente la actriz Magdyel Ugaz, quien junto a Gianella Neyra se animó a producir y a actuar, un reto nunca antes imaginado. El resultado: la comedia “Medias hermanas” que hoy se estrena a nivel nacional en todos los cines. “Gianella y yo nos dijimos las ganas que teníamos de hacerlo, nació de una conversación en un camerino antes de la función de una obra de teatro que compartimos. Desde ahí, transcurrió casi un año y medio para que esto vea la luz y ahora que está en la pantalla grande, para mí es un sueño hecho realidad”, sostiene la aún recordada Teresita de la exitosa teleserie “Al fondo hay sitio”.

Más allá de la felicidad natural, ¿qué otra emoción te invade?

Me siento orgullosa de haber podido atreverme, es la parte que más me cuesta, pero siento que cuando me meto en algo lo hago al 200%, pero dar el paso siempre me cuesta.

¿A qué se debe?

Porque siempre están ahí mis inseguridades, mis miedos. Sin embargo, con miedo y con todo, me atreví, junto con la ‘Giane’ -que ha sido un apoyo importante- y con todo el equipo, pero sobre todo con ella porque fuimos juntas, tomadas de la mano, valientes a tocar puertas que finalmente se abrieron, y la película es una realidad.

Animarte a producir también deja la sensación que la actuación no te está dando todo lo que quieres del arte…

¡La actuación es mi vida! Es una de las razones por las que me levanto todos los días y agradezco al universo. El atrevernos a producir tiene que ver con unas ganas y con una necesidad de ser parte importante en cómo contar las historias.

¿A qué historias aludes?

Siento que en las historias femeninas -sin desmerecer porque hay grandes guionistas y directores- es importante permitirnos a las mujeres ser parte activa de nuestras mismas historias, poder decir: escúcheme. Creo que Gianella y yo actuamos porque nos encanta contar historias pero ahora también somos generadoras de estas. Queríamos estar detrás de este proyecto, no de una forma competitiva, sino de una manera genuina.

Paralelamente a tu carrera, viene fluyendo un mensaje tuyo muy consistente sobre el empoderamiento de la mujer y la revalorización de su rol en la sociedad.

Yo creo que durante toda la historia nos dijeron a las mujeres, muchas veces, que no podíamos y muchas nos creímos eso. Creo que en gran parte de mi vida, me compré esos discursos que me dijeron que no podía.

¿Embarcarte en un nuevo proyecto en el que tengas que volver a producir y actuar te genera entusiasmo o preocupación por la demanda de trabajo que implica?

Son noches, madrugadas, presentaciones interminables, tocar puertas, preguntar, contactarse, escuchar, conversar, llegar a acuerdos. Esto ha sido un aprendizaje, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.

¿En el tema de la producción no estamos hablando de un debut y despedida?

Espero que no lo sea. Yo ya corrí tanto en mi vida y pienso que correr no me ha permitido disfrutar. Por supuesto que tengo ganas, Gianella también las tiene, me encantaría poder seguir produciendo, siento que hay tantas historias que se pueden contar.

¿Qué cosa te está dando esta película, ya no como productora, sino como actriz?

Ya no le dejo al miedo tomar el timón. Al miedo lo he sentado en la parte de atrás de mi carro y le he dicho: okey, vas a estar conmigo, pero ya no vas a tomar el timón, porque ya me has paralizado muchas veces.

Magdyel Olibama Ugaz del Castillo

37 años. Apareció en la TV Peruana en la serie “Mil oficios”. Ha protagonizado algunas películas y producciones nacionales, pero su personaje de la Teresita se robó el protagonismo, durante 8 temporadas.