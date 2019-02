Magdyel Ugaz comparte sentido mensaje tras el fallecimiento de su padre (FOTO)

Síguenos en Facebook

Magdyel Ugaz confirmó la noticia del fallecimiento de su padre mediante un emotivo mensaje que le dedicó en las redes sociales.

"Me he quedado con tu olor, por ratos lo siento entre mis manos y me calma. Me dejaste volar muy jovencita de tu lado y no voy a negar que me lo cuestionaba a veces. El tiempo sabio me mostró que ese voto de confianza que me diste, hizo que trabajara por mi independencia, por mis sueños hasta lograrlos", escribió la actriz peruana al inicio de su publicación.

A través de su cuenta de Instagram, Magdyel Ugaz publicó una tierna fotografía en la que posa al lado de su padre, ambos felices con gorros de Navidad.

"Te sentaba en tu mecedora y yo preparaba números especiales para ti, me emocionaba ver cómo celebrabas mis bailes y mis imitaciones, fuiste mi mejor público", recordó Magdyel Ugaz.

"Los últimos meses siento que nuestras almas estuvieron más conectadas que nunca. mirarte solo me generaba amor ternura, me provocaba cuidarte y aliviarte todos esos dolores, hoy que ya transcendiste te extraño mucho, pero abrazo saber que ya no sufres y eso me calma. Te amo papito", finalizó la también conductora de televisión.