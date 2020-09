Magdyel Ugaz retorna a la pantalla chica para integrarse al elenco de la teleserie “De vuelta al barrio”, con un simpático personaje llamado ‘La Chafloque’, que promete robar la atención y hacer de las suyas.

“Es una mujer que se ha hecho a pulso, y eso me encanta porque me identifico totalmente con ella, es una mujer de estos tiempos: independiente, con mucho optimismo, siempre con una sonrisa. También es amable, apoya al otro, tiene calle, sabrosura y barrio”, adelantó la actriz sobre su nueva aventura en la ficción.

Maternidad. En julio pasado, la actriz reveló que había tomado la decisión de congelar sus óvulos, pues afirmó que la maternidad estaba en sus planes de todas maneras.

“He reflexionado pero no desde la desesperación, y dije por qué no congelar mis óvulos, si dentro de mis planes también resuena la maternidad y ahora un poco más”, precisó.

Acoso. Respecto a las recientes denuncias por acoso que recibió el cineasta Frank Pérez-Garland y la revelación de Olenka Zimmermann, afirmando que en el ambiente artístico “hay mucho mañoso”, Ugaz reflexionó sobre el papel solidario que deben tener las mujeres frente a este tipo de denuncias, cada vez más comunes.

“No me voy a referir a un caso en particular, pero lamento profundamente -y lo digo con un dolor en el corazón- que otra mujer pueda decir: ‘cómo pudiste quedarte callada’”, deploró.

“Si entre nosotras no nos acompañamos en esta lucha, yo no sé quién nos va a acompañar. Lo he escuchado en televisión y cuando lo escuché me dolió en el alma escucharlo precisamente de una mujer”, puntualizó la actriz.

La recordada ‘Teresita’ le tiene mucho cariño a su personaje de “Al fondo hay sitio”, porque le dio la oportunidad de encarnar a una mujer empoderada.