La actriz Magdyel Ugaz decidió recibir el 2020 en la playa, desde donde compartió con sus seguidores fotografías y mensajes con sus buenos deseos.

En sus stories de Instagram, la exconductora de “Mujeres Al Mando” agradeció por todas las bendiciones que recibió en el 2019 y manifestó que espera el nuevo año con muchas expectativas.

Sin embargo, un video donde aparece bailando el contagioso tema “Ahora me llama” de Karol G y Bad Bunny es el que se ha robado la atención de sus fanáticos.

En el clip de unos cuantos segundos, vemos a Magdyel en la playa, luciendo un bikini enterizo de color rosa y verde, mientras se mueve al ritmo del reguetón.

Magdyel Ugaz le dio la bienvenida al nuevo año bailando en la playa

Asimismo, la artista peruana compartió una serie de fotografías en su perfil y también un mensaje. “Bye 2019 me gustaste mucho, me enseñaste un montón, me hiciste jugar nuevamente, me invitaste arriesgarme, a celebrarme, a darme y recibir amor bonito ese que nos sana y nos hace sonreír con todo el cuerpo. GRACIAS”, escribió.

La publicación de Ugaz cuenta hasta el momento con más de 41 mil “me gusta” y con un sinfín de comentarios, donde sus seguidores aprovecharon para escribirle sus buenos deseos.

“La belleza en todos los sentidos de esa palabra”, “Simplemente linda”, “La belleza en todos los sentidos de esa palabra”, “Amo tu personaje de la ‘Tere’, por ti sigo viendo Al fondo hay sitio. Te deseo lo mejor y muchas bendiciones”, son algunos comentarios de sus fanáticos.