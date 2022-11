La ex miss Mundo Maju Mantilla reveló detalles del inicio de su relación con su esposo, el deportista Gustavo Salcedo, en el programa de Youtube “Y ahora qué”.

La modelo se sinceró en el espacio conducido por exreporteros del programa “En Boca de Todos”, donde reveló que algunas personas rumoreaban que ella se había interesado en la situación económica del empresario.

“En algún momento dijeron que yo me había enamorado de él porque era un millonario. Era muy gracioso, (decían) que me fui con él por eso”, expresó la reina de belleza.

Asimismo, la ex presentadora de televisión señaló que al comenzar su relación con Salcedo, él recién había terminado su carrera universitaria.

“Le costó un poco encontrar trabajo como a todos los que terminan. (...) Es algo que te ayuda como experiencia de vida.”, agregó la modelo.

Maju Mantilla sobre posibilidad de convertirse en madre por tercera vez tras alejarse de la TV: “Es mi deseo”

La modelo fue consultada por el popular ‘Chino’ si en sus planes estaba el de convertirse en madre nuevamente. “Majito… chisme, verdad o mentira. ¿Quieres agrandar la familia?”, preguntó el reportero.

Mantilla se sinceró y reconoció que sí desea tener un hijo más, pero dijo que aún no tiene una decisión tomada.

“No es chisme, no es mentira, es verdad. Deseo, pero no he tomado la decisión. Sí es mi deseo, si quisiera tener un tercero porque siempre quise, pero no sé”, puntualizó la figura de televisión causando el asombro en los reporteros.

