Maluma cierra su Instagram tras críticas por supuesto maltrato animal (FOTO)

El cantante Maluma sorprendió al optar por cerrar su cuenta de Instagram, luego de la ola de ataques que recibió en las redes sociales al ser acusado por supuesto maltrato animal.

Todo comenzó cuando el reggaetonero publicó un video en el que aparece junto a un cachorro de león, hecho que fue cuestionado por sus seguidores.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy a apoyar el tráfico de animales.¿Por qué todavía les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota?, ¿por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle?, ¿por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con la fundación? Dejen de estar alegando. No sean ignorantes", fue la respuesta que dio el cantante colombiano a sus detractores.

Sin embargo, horas más tarde Maluma decidió cerrar su cuenta oficial demostrando así su fastidio ante las críticas que ha recibido.