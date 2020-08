Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, rompió su silencio, mediante una transmisión en vivo por Instagram, y respondió sobre Neymar y su expareja Natalia Barulich, por la polémica que surgió luego de que haya cerrado su cuenta de Instagram.

“ No ha pasado absolutamente nada. No sé si están juntos (con mi expareja Natalia Barulich), no me importa, cada quien hace su vida . Cada quien necesita un amor en su vida, no tengo ningún problema con él. Por lo menos que yo sepa, no”, contestó el colombiano.

Asimismo, el cantante dijo estar agradecido con Neymar y los demás jugadores del París Saint-Germain (PSG) que reprodujeron su canción llamada ‘Hawái’ luego de clasificar a la final de la Champions League. Precisamente, se interpretó que ese tema le había dedicado a Natalia Barulich cuando eran pareja.

Ash Maluma apagando el chisme 😔😂 pic.twitter.com/faklaTJpyk — Eli. (@EliaanaLemus) August 21, 2020

“Me siento agradecido con él por poner esa música tan cabrona después del partido. Tengo que agradecer a Di María que es mi parcero. Pusieron la canción y se la disfrutaron. Todo es combo de cracks, ver cantando mis canciones, representa mucho para mí”, manifestó.

Porque cerró su Instagram. Algunos suponen que fue porque Neymar cantó ‘Hawai’ en esta historia de IG. La rola fue dedicada a su ex, Natalia, la cual ahora anda con Neymar. pic.twitter.com/bDsVdEnUPK — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) August 19, 2020

“No tengo ningún problema con él ni con nadie. Soy una persona pacífica, no me gustan las peleas. No me gustan dramas ni mandar indirectas. Nosotros en Colombia somos criados de esa manera, no tengo ningún problema y le deseo muchos éxitos”, finalizó.

Natalia Barulích, la modelo que estuvo con Maluma y ahora estaría con Neymar. (Instagram)

¿En qué se inspiró para escribir ‘Hawái'?

Según Maluma, esa canción no fue dedicada para Natalia Barulich y que tampoco fue inspirada en ningún momento en su vida, por lo que descartó las especulaciones.

Natalia Barulich estaría con Neymar tras terminar su relación con Maluma.

“ Jamás me inspiré en ninguna relación. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida . Terminé mi última relación tranquilo y feliz. Cada quien se fue por los suyo. Hice mi vida. Quise hacer esta canción porque muchos se sintieron identificados”, expresó.

