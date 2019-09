Maluma rompe en llanto al recibir su primer avión: “Muchos creían que no llegaría a ningún lado”

Síguenos en Facebook

Maluma está pasando por los mejores momentos en su carrera musical, y lo demuestra con sus éxitos temas que se escuchan alrededor del mundo.

En esta oportunidad, el cantante colombiano compartió un video donde rompe en llanto al recibir su primer avión de "Royalty Air", su compañía promotora y comercializadora de artes musicales.

Maluma no solo derramó lágrimas, sino que también compartió un “inspirador mensaje” a sus fanáticos.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", escribió el cantante.

Cabe mencionar que el artista urbano también resaltó que si sueñas con algo, no debes de parar hasta conseguirlo.

“Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad”, finaliza su mensaje.