Maluma se pronunció, mediante las historias de su cuenta de Instagram, luego de que su concierto haya quedado cancelado debido a la falta de medidas de seguridad y lamentó no cantar esta noche porque iba a ser su primera presentación del año.

“Bueno, mi gente de Perú, aquí estoy en Lima, llegué esta tarde. Lastimosamente el concierto quedó cancelado, problemas técnicos, cosas que están fuera de mi alcance. Tenía mucha emoción de cantarles porque era el primer show que iba a dar en todo el año y era en el estadio, 27 mil personas confirmadas, pero bueno, todo pasa por algo”, afirmó en la mencionada red social.

Maluma se pronuncia tras concierto cancelado: “Les prometo que voy a volver” (VIDEO)

Asimismo, el cantante colombiano prometió que iba a regresar para darles una noche inolvidable a todos sus fanáticos y recalcó que la situación se salió de sus manos porque él estaba en Lima.

“Les prometo que voy a volver, que esa fecha no la vamos a dejar perder, que la próxima vez que regrese a Perú vamos a dar ese concierto y será una noche inolvidable. Así que mi gente de Perú, lo siento mucho, se me salió de las manos. Ya saben, por problemas técnicos no vamos a poder cantar esta noche. Abrazos, mi gente, se les quiere. Hasta en la próxima ocasión”, indicó.

Como se recuerda, el concierto se canceló porque no garantizaba las medidas de seguridad para los asistentes, según informó el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Gustavo San Martín.

"Lamentablemente, ya hay un grupo de personas haciendo cola (afuera del Estadio Nacional). Nosotros, obviamente hemos dispuesto que las puertas no se abran. Creo que hay un pequeño grupo de gente que ingresó antes de que nosotros tomáramos la decisión. Hasta el último momento intentamos hacer las coordinaciones para tener el certificado de Defensa Civil y sin esa normativa nosotros no podemos dar el pase para este evento”, dijo San Martín a RPP.

