Mamá de Jefferson Farfán sobre Yahaira Plasencia: "Es una buena chica, no se mete con nadie" (VIDEO)

Rosario Guadalupe, madre del futbolista Jefferson Farfán, rompió su silencio y calificó a la cantante salsera Yahaira Plasencia como una "buena chica y emprendedora".

"La verdad que no lo sé (si mi hijo está con Plasencia). Siempre, desde que mi hijo tuvo la primera relación con ella, fueron pareja, enamorados, es una buena chica, trabajadora, emprendedora, no se mete con nadie. Más que todo cuando hablan sandeces y media de ella, nunca contesta. Mi hijo me la presentó, llegó a mi casa, no tuve ningún clase de problema con ella. Tengo una buena relación con ella", expresó la conocida 'Doña Charo' a Domingo al Día.

La madre del delantero de la selección peruana aseguró que el departamento, ubicado en el Golf Los Incas, le compró su hijo para ella y no para Yahaira Plasencia, como se ha venido generando rumores en los últimos días.

"Es mi departamento regalado por mi hijo. Acá no tiene nada que ver Yahaira, porque esto es mío. El día que quieran corroborar irán a registros públicos porque ahora estoy en trámites con el propietario. Más que nada es un ingreso para mí, siempre se guarda pan para mayo, como se dice", manifestó la progenitora del Farfán.

El mencionado medio también ingresó al departamento, que cuenta con tres habitaciones, sala de televisión y una amplia cocina. Aún está en arreglos y nadie vive en el inmueble.