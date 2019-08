Manolo Rojas sobre acusaciones contra Alfredo Benavides: "Él es mi amigo y no puedo hablar mal" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El comediante Manolo Rojas respondió cuando la preguntaron sobre la denuncia que afronta su amigo Alfredo Benavides, acusado de no cumplir con la pensión y visitas a uno de sus hijos

"Él es mi amigo y no puedo hablar mal. En este momento es una situación difícil para él y no me podría meter. Sí, (estoy dispuesto a darle mi apoyo moral)", dijo el también actor cómico durante el avant premiere de la película 'Mi novia es él'.

"Yo no tendría qué decir porque él tiene tres hijos, incluso Stefano Tosso también es como su hijo también. Siempre ha apoyado, ojalá que pueda solucionar su problema", contó Manolo Rojas.

Recordemos que un informe de 'Día D', Alfredo Benavides fue denunciado por no pasar la pensión de su último hijo. La madre del menor, Saida Fagre, contó que el cómico se desentendió del menor desde hace seis meses.

La denunciante aseguró que el hermano de Jorge Benavides la tiene bloqueada del WhatsApp y no le responde las llamadas.