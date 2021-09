A una semana de su triunfo en la cuarta temporada de “La Voz Perú”, Marcela Navarro mira el trofeo que se llevó a casa, e inmediatamente recuerda las palabras de su madre Nina, que orgullosa siempre cuenta que su hija menor aprendió a cantar, antes de hablar. Esa especie de premonición que marcó su vida, hoy, tras su triunfo en el reality de canto, cobra un significado especial, contundente, aunque recién está asimilando el haber ganado el programa de televisión más importante que busca talentos de la interpretación. “Es tanta la adrenalina cuando uno está en la competencia que ahorita me permite lidiar con el ajetreo de todas estas actividades que tengo que cumplir, aunque para mí, esto es solo el comienzo”, nos dice.

En tus inicios, tu mamá no fue tu aliada en lo que se refiere al canto.

Cuando a los 12 años le dije a mi mamá que me quería dedicar a la música, por un festival que hubo en la escuela y en el que participé, ella a partir de ese momento empezó a hacerme la vida a cuadritos. Hoy la comprendo, porque tenía ese temor de los padres acerca que el artista se muere de hambre, pero yo le decía que ese no sería mi caso y siempre se lo repetía.

Pero no ha sido fácil tu carrera. ¿En algún momento pensaste en tirar la toalla?

Yo te diría que no, pero te mentiría, he tenido ganas de tirar la toalla cientos de veces, pero esa sensación ha durado cinco segundos, un día entero, o máximo una semana, pero después siempre la música termina hablando más alto y volviendo a convencerme de que es el camino que estoy destinada a recorrer.

Entonces definitivamente no has imaginado nunca tu vida sin música...

Ni siquiera he tenido tiempo de imaginarme eso, porque la música ha sido siempre parte de mis días, me despierto y lo primero que hago es ponerme los audífonos para escuchar música mientras estoy haciendo mis cosas. Y hoy representa la carrera que he elegido.

¿Eres consciente de que esta carrera es de persistencia y de lucha constante?

Claro que sí, porque antes de esta victoria tuve dos intentos en programas anteriores sin buenos resultados, soy consciente de que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Esas experiencias me han ayudado a tener siempre los pies sobre la tierra, sé que las cosas no se dan mágicamente en el momento que ganas un premio, hay que seguir trabajando y muy duro.

También tiene mucho que ver que uno se la crea, estar seguro de cuánto vales...

Influenció mucho en mí las cosas que escuchaba cuando participé en el primer programa concurso y la gente decía: ‘si es que a los 25 no la haces, ya no habrá otra oportunidad’. Creo que esa seguridad de la que me hablas y que se pudo ver en las pantallas, tal vez siempre estuvo ahí, pero recién la he podido exteriorizar, la experiencia de vida y los consejos oportunos de personas que realmente te quieren ayudar, valen mucho para empoderarse.

Y también es básico elegir las canciones adecuadas, cuidar la voz, proponer un estilo...

De hecho, cuando hice mi lista de canciones para el programa, la estructuré de tal manera que agendé en un tablero las fechas y los temas a interpretar que de alguna manera me podían dar resultado. También busqué a mi antigua profesora de canto para volver a retomar ese entrenamiento vocal que me hacía falta y que me ayudaba a salir un poco más segura y confiada. Me mentalicé y dije cada vez que tenía que cantar: ‘voy a arrasar con todo’. Esa fue la promesa y la frase que hoy repito a diario.

Esa es la actitud que ahora debes mantener para enfrentar lo que se viene.

Te puedo decir que tengo acá el trofeo al lado mío, y ahora que estamos hablando, lo vuelvo mirar y todavía creo que nunca voy a terminar de asimilar esto, porque el día que dé por sentado y deje de emocionarme, voy a dejar este trofeo en un rincón que se va a llenar de polvo creyendo que ya gané algo y no hay más por conseguir. Siempre será importante para mí recordar que el camino ya lo vengo labrando desde hace mucho y que el programa ha sido un paréntesis, este resultado final es una oportunidad para poder darle empuje a lo que vengo trabajando desde hace mucho.

Perfil

Marcela Navarro es cantante. La intérprete estará junto a su entrenador Guillermo Dávila este 4 de setiembre en el C.C. Bolivar y el 3, 12, 17 y 19 de este mes también ofrecerá conciertos muy íntimos en el restaurante Rock and Pez.

