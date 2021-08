Marcela Navarro y Joaquina Carruitero, participantes de la cuarta temporada de “La Voz Perú”, han reconocido que su paso por el concurso de canto de Latina ha sido un trampolín para hacer conocida su carrera artística; sin embargo, ambas tienen claro que no quieren volver a los concursos de televisión.

Las jóvenes tuvieron una destacada participación en “La Voz Perú”. Navarro logró coronarse como la ganadora de la cuarta temporada de “La Voz Perú” junto a su entrenador, el actor y cantante venezolano Guillermo Dávila, mientras que Carruitero llegó hasta la antepenúltima gala.

Tras su triunfo, Marcela Navarro explicó que se ha prometido ya no participar en otro concurso de canto. La loretana, de 33 años, cuenta con un contrato con Universal Perú que le permitirá retomar el sueño de sacar un disco de material propio que se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19.

“He tenido dos intentos anteriores, pero este era el último. Me prometí que sería el último también porque estoy muy enfocada en sacar un material propio que venía preparando desde hace mucho tiempo. Y pensé venir a “La Voz Perú” para darle un empuje a mi carrera”, dijo la joven en una entrevista con el diario El Comercio.

Por su parte, Joaquina Carruitero, quien previo a su participación en la cuarta temporada de “La Voz Perú” fue parte del concurso “El retador México” de Televisa, dijo sentirse con satisfecha con el desempeño que ha logrado en los concursos de canto; sin embargo, decidió despedirse de su personaje de Adele y también de los realitys.

Joaquina explicó que un comentario del cantante mexicano Manuel Mijares fue lo que le ayudó a que decidiera enfocarse en su carrera.

“En el programa (El retador de México), Mijares mencionó que lo distraía porque que se concentraba en lo buena cantante que puedo ser, eso me hizo pensar en que ‘puedes hacerlo como tú, vamos a intentarlo’. No sé si saldrá o no, pero mencionan que lo haría bien como Joaquina y que no necesito de un personaje. Fue el mensaje que más recibí y dije ‘¡es hora del cambio, me rapo, cerrando el ciclo de raíz!’. Entonces, es una de las razones por las que me rapé, es momento de un cambio”, contó al diario La República.

“Obviamente que si me sale un show o si vuelve Yo soy, grandes batallas, me gustaría ir a reforzar, pero no volver a concursar con Adele. Siento que Adele ya cumplió su etapa y quiero seguir adelante intentando nuevas cosas”, continúo.

Asimismo, Joaquina Carruitero enfatiza que ya aprendió “todo lo que se puede aprender en los concursos. Es momento de tomar un nuevo reto”.

Sobre haber llegado hasta la etapa semifinal de “La Voz Perú”, la imitadora de Adela confesó sentirse tranquila “por haber salido en esta etapa de la temporada porque crecí mucho más, conocí gente increíble y siento que mis compañeros van a tener más oportunidades de ser escuchados. Siento que muchos de ellos ya tienen un proyecto que quieren sacar, están listos para vender. Yo aún no estoy en esa etapa. Aún no quiero sacar música porque aún no me siento estoy lista. Quiero concentrarme en estudiar artes escénicas”.

