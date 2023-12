Tras su muestra individual de esculturas inspiradas en Batman, que cumplió un viejo sueño de niño, el artista plástico Marcelo Wong necesitaba de un respiro luego de haber terminado la colección que debía de cumplir con requisitos escrupulosos de Warner Bros. “No te imaginas, la gente dirá qué lindo, el resultado final es increíble, pero el proceso es bien complicado y demandante. Cada cosa, punto y coma literal, sin embargo, es una experiencia increíble porque de una u otra manera desarrollé mucho la vena de diseñador que también tengo. El tema de los procesos, de la planificación, igualmente es interesante porque también hay que planificar en función de los tiempos de aprobación”, dice Wong que presenta ”Buda” en la Galería Indigo, muestra que planteó como un oasis de serenidad que necesitaba con urgencia.

¿Cómo llega Buda a Indigo? Tras Batman, no veía el momento para poder plantear algo personal, y justo se acomodó porque teníamos este proyecto de Buda sobre el cajón. Había que aprovechar el momento en el que estábamos, disfrutarlo, darnos la pausa para poder hacer algo más personal, que de una u otra manera implica la religión, la filosofía de Buda como tal. Es vital darse esa licencia para pensar en uno, en tus temas, en algo que quieres plantear y se acomodó perfecto, al momento que estábamos.

Siempre es necesario darse una pausa en la vida, hay que parar para ver lo que uno está haciendo. Yo cuento siempre una anécdota que me pasó hace 10 años, en realidad estaba despegando y me vi obligado a pausar porque tuve un incendio muy grande en el taller que quemó todo. Yo cuento que si no me hubiera pasado eso, la verdad es que hubiera seguido prácticamente con la cabeza abajo, o sea, atendiendo un poco la demanda, y surfeando la ola de repente, pero sin necesariamente ver dónde estaba, qué estaba haciendo. Ese incendio me enseñó un poco a eso, a lo que tú dices, a dar la pausa.

Como una gran experiencia considera Marcelo Wong el lanzamiento oficial de los ArtToys de DC Comics.

Estas fiestas de fin de año también sirven para saber que se tiene que dejar que no nos suma... Lo que me comentas son las conclusiones que planteamos con mi familia, con el equipo, ya un poco evaluando la exposición como tal y salen estos temas, Estas fechas son momentos en donde nos replanteamos nuevos proyectos, nos damos la pausa para ver qué hemos hecho, esa pausa para mí es como la imagen de todo lo que simboliza, Buda. De alguna manera dio la pausa en su vida y dejo lo que tenía, para que pueda emprender un nuevo camino, esa es un poco la historia, yo no me replanteo con esa manera tan literal, pero si es momento de dejar lo que tienes sobre la mesa y mirar hacia los costados lo que tienes.

Los corazones en tu carrera ocupan un lugar especial, ¿en qué momento aparecen?

El corazón es un símbolo totalmente relacionado al amor, yo lo asocio más a la constancia, a la pasión, de decir, yo lo tengo que hacer, era un poco más la lucha que sentía en ese momento porque el panorama que yo vi no fue muy auspicioso, de egresado. Los tiempos que tenía para trabajar eran de madrugada, trabajaba como te digo en el negocio familiar, no había como poder desarrollarme como artista, entonces yo creo que toda esa etapa, un poco de lucha, exploración, fueron saliendo personajes, imágenes, elementos, que un poco se fueron guiando por la aceptación de la gente. De pronto por ahí ir a mi camino y sin darme cuenta el personaje y el elemento, el corazón fue los que se volvió una constante en mi trabajo.

¿Qué se viene para el próximo año?

Estamos con la nueva licencia, Y este año estamos entrando con Sanrio, que es Hello Kitty, entonces yo pensé que iba a entregarme a ese mundo por unos buenos años porque la verdad es que la aceptación ha sido increíble y las acciones que hemos tenido de otras licencias y de otros personajes, la verdad es que han sido muchas .Empezamos a mediados del próximo año, es un año de pocos cambios porque un poco a mí me gusta hacer análisis de comportamiento, de por dónde van las cosas, creo que la apuesta que hice ya hace algunos años, creo que por el tema del diseño que es algo que me encanta, fue por muy buen camino y seguimos cada año afianzándolo.