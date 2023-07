Marco Romero sigue reafirmando su fe por la música peruana, y a días de celebrar nuestras Fiestas Patrias, mantiene su apuesta por su álbum “Mi lugar bendito”, producción que le ha permitido ir presentando temas que ha compartido con jóvenes talentos de la escena local.

“Creo que la música está más viva que nunca, si en la pandemia fue un momento difícil, hoy siento que las puertas se han abierto. Los shows están cada vez más grandes, más complejos, acabamos de ver a un Grupo 5 que ha realizado un concierto fabuloso en un estadio, tuvimos a Eva celebrando sus 50 años. Para mí, este año también ha sido muy satisfactorio”, dice entusiasmado el conductor de “Una y mil voces” de Tv Perú.

Has logrado un álbum en el que no solo convocaste jóvenes talentos, también sigues refrescando nuestra música peruana.

La música me ha dado la posibilidad de unir, esa gran palabra que a veces la dejamos en el aire y se la damos solo al fútbol. La buena música también nos da la posibilidad de unirnos, imagínate convocar a Renata Flores, César Vega, Yahaira Plasencia, Lucho Quequesana, Susan Ochoa, Desiré Mandrile, y ahora con Jerau, el gran cantante de latin pop. Y toda esta gente unida, pero traídos hacia mi música criolla, a la música peruana, que creo que es algo muy particular también. Yo no elegí irme hacia otros géneros, hacia afuera, sino traerlos a todos ellos a mi género peruano.

¿Tenías claro lo que querías en el disco y eso lo has respetado, o has ido cambiando en el camino?

Lo hemos respetado. Paulo Morales, que ha sido mi productor, con 25 años de edad, tiene esas genialidades musicales muy claras, es un multiinstrumentista y comenzó a analizar mi música desde hace mucho tiempo. Y yo creo que el Marco Romero que estamos mostrando hoy, es el de hace 25, 26 años cuando me inicié con la base de la música peruana y música criolla siempre, la cual amo con locura. Pero siempre intenté ir un poco más allá, siempre con la fusión, intentando más sonidos, como lo hicieron los grandes en algún momento.

Es importante trabajar con un productor que comparta tu propuesta y ser un artista independiente para poder concretarla.

Sí, es importante tener un productor musical con el cual te entiendas mucho y eso te ayuda un montón a que la cosa funcione. Yo en día escuchaba de los abusos de algunos productores, y es que a veces es difícil encontrar a alguien que entienda lo que tú quiere. Es vital que todo esté muy bien amarrado a nivel de producción, de la música que quieres hacer, hacia dónde quieres llegar, y el negocio el cual tú quieres manejar.

Antes de saber con quién vas a trabajar debes saber que la música también es un negocio.

Yo creo que la esencia de la juventud es que muchas veces te dejas llevar por las emociones, y te dicen: firma, firma, porque ese productor es lo máximo, es el top. Está bien, que tienes que encaminarte con alguien que sepa, pero tienes que leer, tienes que leer lo que firmas.

Tú te has manejado siempre solo. Nunca has hipotecado tu carrera a nadie.

No, nunca lo he hecho. Me he manejado solo, pero siempre escuchando a gente que sabía más que yo. Yo tengo la suerte de haber conocido a gente muy valiosa desde que ingresé a la carrera musical, al primero que conozco amicalmente fue a Mario Cavagnaro, de ahí a Felix Casaverde, conozco a Edith Barr, a Eva Ayllón, conozco a Bartola, o a las dos Cecilias, Bracamonte y Cecilia Barraza, que es mi madrina. Tuve la suerte de conocer a grandes de la música peruana, y por otro lado, a productores con mucha experiencia en la música. Entonces, nunca tuve malos consejos.

Mucha gente que recién empieza piensa que todo se puede conseguir rápido. ¿Cuántos años estás tú en esta carrera?

Voy a cumplir 24 y todos los años dándome cuenta que tengo que volver a empezar como el primer día. No me estoy creyendo que ya toqué el cielo, que soy el máximo exponente de la música criolla, que ya no hay nada más que pueda hacer. ¡No! Empiezo como el primer día. Y sigo tocando una puerta que de repente no he tocado hasta ahora.

Y eso que tienes un programa de televisión, de radio y varios álbumes en tu carrera.

Nada de eso me lo creo, porque hasta ahora no he hecho espectáculos de teatro, he participado en muchos, pero no he hecho algo propio. No he hecho un musical de la música criolla como quisiera, no he tocado en muchas plazas de muchos distritos y provincias del Perú, no he llevado mi música donde quiero llevarlo internacionalmente, entonces, hay que empezar de cero. No porque firmo en la calle, ya soy, o porque me piden una foto, o porque “Yo creo en ti”, logró en un año y medio, millones de vistas. ¿Y por eso yo debería sentirme sumo pontífice de la música? Nada de eso.

