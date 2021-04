En el mes de febrero, la actriz María Antonieta de las Nieves se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales luego que en su cuenta de Instagram se compartió una fotografía de la celebridad mexicana en ropa de baño. Han pasado varias semanas desde entonces y la popular Chilindrina reveló que dicha imagen fue difundida sin su autorización.

Según contó la propia actriz, la instantánea sí fue publicada a través de un historial de Instagram de su cuenta oficial, pero ella no estaba enterada de lo sucedido hasta que la imagen se volvió viral.

“Esta foto me la tomó mi cuñada, que es una anciana, pero lo que menos iba a pensar es ponerlo en mis redes”, explicó María Antonieta de las Nieves para el programa “Hoy día” de Telemundo.

“Mis hijos, mi hijo sobre todo Gabriel, puso el grito en el cielo: ‘Mamá, ¿cómo andas publicando esas cosas?’ Le dije ‘te lo juro Gabriel que yo no fui’ y cuál va siendo mi sorpresa que se hace mundial la foto y todo mundo la comenta”, narró.

Por otro lado, María Antonieta de las Nieves contó que interpretar a su famoso personaje de “El Chavo del 8” le causó problemas de salud, pues debía vendar su busto durante las grabaciones, lo que le ocasionó tumores.

“Sí tuve tumores, pero afortunadamente no fueron cáncer. Después, me volvieron a salir otra vez porque me seguí fajando y me tuvieron que hacer una biopsia porque creían que eran tumores otra vez”, relató.

