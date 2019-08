María Conchita Alonso: “Son más los venezolanos buenos que los malos”

Síguenos en Facebook

La actriz, escritora, filántropa y cantante cubana María Conchita Alonso se encuentra en nuestro país como parte de la promoción de la película He matado a mi marido, del director Francisco Lupini Basagoiti. Ella es una de las invitadas de la 23 edición del Festival de Cine de Lima.

cine y política. La actriz no solo habló de la cinta que la trae a nuestra patria, sino también de política, de su trabajo y de Venezuela.

“Es una comedia bien intensa. Mi personaje es un poquito mala. Pero a través de la película se pondrán dar cuenta de por qué es así. Lo bueno es que al final ella cambia, se rectifica y se da cuenta de que es un corazón bueno, y ahí empieza a aprender”, manifestó.

Sobre su experiencia en Hollywood, dijo que “yo tuve mucha suerte de trabajar con los actores que me han tocado, porque nunca me he sentido discriminada ni por la industria ni por los actores; por nadie. También ellos no han tenido ninguna ínfula”.

Además, afirmó que “lo que vive Venezuela me quita el sueño”.

“Mientras el régimen (de Nicolás Maduro) se pone de acuerdo, mucha gente muere por falta de medicinas. Soy muy activista y siempre paro en eventos. (...) Hay venezolanos que vienen (al Perú) a hacer cosas malas, y a esos tortúrenlos, denles palo, regrésenlos a Venezuela. Estoy segura de que una facción de esos malos venezolanos son enviados por ‘Nicolás más burro’ para molestar a los venezolanos dignos. Son más los buenos que los malos. Existen esos que hacen dudar a unos por sus malas actitudes”, expresó.