María Grazia Gamarra: “Qué fácil es destruir a una persona en redes sociales” (VIDEO)

En los últimos 15 años, su vida ha estado acompañada por el lente de una cámara o por las luces de un reflector, debido a su indiscutible talento en la actuación y la música. María Grazia Gamarra ha pasado de los programas para niños a las series familiares sin problemas. Actualmente sigue demostrando esa versatilidad en Las chicas del 4 “C”, una puesta en escena ambientada en los años 90 que se presenta de jueves a lunes en el Teatro Pirandello.

Has crecido frente a las cámaras. ¿Hay una diferencia entre la televisión de tus inicios y la de ahora?

Bueno, empecé en América Kids, que fue para mí un colegio- universidad. Fue una experiencia súper linda que creo que ya no existe, sin menospreciar a los programas al aire. Tenía un grupo unido, nos cuidaban. Ahora veo que se toma todo a la ligera.

Empezaste tu carrera en un programa sintonizado. ¿Cómo manejaste esta popularidad?

Tenía un poco de miedo, pero cuando uno es chico, lo toma como un juego. Había redes sociales, pero no eran tan populares. Ahora yo veo a los niños de 13 años que solo hablan de Instagram. Actualmente todo es tan fácil que ya se pierde el valor.

América Kids fue uno de los últimos espacios para niños. ¿Qué sientes al saber que tu hija no podrá disfrutar de este tipo de contenido?

Mucha pena, pero uno tiene que pasar la página y adaptarse a lo que hay. Por ejemplo, mi hija Eva tiene nueve meses y no ve nada de televisión, la entretenemos con otras cosas.

Después de este programa te fuiste a estudiar actuación a Buenos Aires…

Sí, fue una experiencia dura pero linda. Quería estudiar afuera y trabajé duro para eso. Allá fui mesera los fines de semana y vendía ropa de lunes a viernes.

En el 2013 comentaste que tu sueño era llegar a Broadway. ¿Este sigue intacto?

Me encantaría. Sin embargo, vivimos en un país en el que las posibilidades son menores; entonces, cuesta un poco más.

Has protagonizado varias producciones televisivas, que suelen ser criticadas por su trama. ¿Qué opinas al respecto?

Bueno, te critican por todo. Creo que uno va aprendiendo de eso. Aunque igual tengo la suerte de que a mí no me dan con palo. Nunca he sido tan mediática.

En Instagram sí has recibido algunas críticas por tu forma de criar a Eva…

Sí, y a veces me provoca pelearme. Pero después pienso que cada uno es libre en las redes, aunque eso esté mal. Qué fácil es destruir a una persona detrás de un nombre que a veces ni existe.

¿Cómo ha sido retomar la rutina actoral después del embarazo?

Al principio fue duro, pero me he adaptado. Me da pena irme. Sin embargo, cuando cierro la puerta, sé que debo pensar en mí. Es buena esa desconexión, ahora la disfruto más que antes.

Te casaste con un amor de la adolescencia...

Nos conocemos mucho, hemos estado en muchas temporadas, porque volvíamos y terminábamos, pero eso también nos permitió conocer a otras personas y compartir otras formas de pensar. Nos nutrió a los dos.

"No hay tantas producciones como antes. Las redes sociales están absorbiendo todo”

Sacaste una canción con Mario Hart. Vemos que no tienes problemas con el género urbano...

La gente va cambiando sus gustos, y uno tiene que acoplarse. Tampoco soy tan parametrada con esos temas.

Hace seis años manifestaste que no sabías quién era el amor de tu vida. ¿Actualmente ya tienes un nombre?

No lo sé. No siempre la persona con la que estás es el amor de tu vida. En mi caso, siento que sí, pero conozco a varias amigas que consideran que el amor de su vida es alguien que ya pasó.

¿Qué proyectos tienes para este año?

Me estoy reordenando, y no es fácil. No hay tantas producciones como antes. Las redes sociales están absorbiendo todo. Ya no tienes muchas opciones donde engancharte.

Entonces, ¿no vamos a verte en proyectos digitales?

Tengo mis redes, pero me cuesta mucho. No tengo esa personalidad en la que digo: “Hoy voy hacer un tutorial”. Me encantaría, pero no me nace.

Perfil

María Grazia Gamarra, actriz y cantante

Protagonizó las tres temporadas de la serie Mi amor, el wachimán, bajo la señal de América Televisión. Este año presentó su canción “Amor real” junto a Mario Hart.