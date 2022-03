El pasado 1 de marzo, “Esto es guerra 10 años” anunció a María Pía Copello como la segunda conductora del programa, marcando un hecho memorable ya que será la primera vez que el reality estará bajo la conducción de dos mujeres.

Tras ser presentada como el flamante jale de “Esto es guerra”, María Pía Copello se mostró muy emocionada y fue recibida entre abrazos y aplausos por los integrantes de ambos equipos. “Ya llegó la mamá de los combatientes”, señaló a su ingreso.

“El hecho de regresar lo tomo con bastante cariño y humildad. Como todos saben, yo me fui por un tema de tiempo, no porque hubiera tenido problemas en el programa, pero vino la propuesta y me agarraron en el momento que quería volver”, acotó Pía.

Tras ser presentada en el reality, María Pía Copello utilizó sus redes sociales para compartir un video que muestra cómo vivió su ingreso al programa de América Televisión. En el clip aparece bailando sola al inicio, y tras una transición aparece en el set de “Esto es guerra” junto a Johanna San Miguel.

“De vuelta por aquí ¡Estaremos juntos un tiempo en ‘Esto es guerra’! ¿Vieron el programa hoy?”, escribió María Pía en la leyenda de su video, el cual cuenta con más de 30 mil reacciones y decenas de comentarios.

Como se sabe, María Pía Copello regresa a “Esto es guerra” como la cabeza del equipo de los ‘combatientes’, ella se encargará de trabajar al lado de Rafael Cardozo para intentar alzar la copa del programa en la temporada de su décimo aniversario.

