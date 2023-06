María Pía Copello reconoce que secuencia de ‘MQM’ fue inspirada en ‘El Gran Chef Famosos’: “Es una moda”

María Pía Copello se pronunció tras las críticas que recibió ‘Mande quien mande’ luego de que estrenaran la secuencia ‘A cocinar sabroso’, pues muchos cibernautas indicaron que el programa de América Televisión copió a ‘El Gran Chef Famosos’.

La conductora de TV dijo que no están copiando el programa de Latina y que solo siguen una tendencia de la TV.

“ No es una copia, hay tendencias en la televisión. Hay cosas que se comienzan a poner de moda y uno lo que tiene que hacer es incorporarlas en el programa. Si tú dices: ‘No ha sido nuestra intención hacer eso’, estaría mintiendo ”, declaró para Infobae.

Asimismo, la también influencer reconoció que el espacio de Latina ha tenido un buena recepción por parte del público. “Si la gente está viendo un programa de cocina que ha tenido cierto impacto, pues nosotros también queremos hacerlo porque me parece que es algo divertido, que se pone de moda. Es así, son modas. Entonces, no lo hemos hecho idéntico, no hemos hecho lo mismo, el programa no se trata de lo mismo, el programa no se trata de cocina ”, expresó.

Además, se mostró a favor que la secuencia de ‘MQM’ se mantenga. “La verdad espero (que la secuencia) siga, la verdad, es como poner en otra situación a una personalidad, ojalá que vengan más platos complicados. Quizá que hagan un picante de cuy y que yo también pueda aprender. La secuencia es divertida porque hay muchos que no saben cocinar”, añadió. “ La televisión y los momentos están llenos de tendencia y a mí si me gusta algo lo voy a poner ”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR