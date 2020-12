María Pía Copello sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram al imitar a Shakira y bailar al ritmo de su reciente tema “Girl like me”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer y comunicadora se sumó a la lista de figuras que han realizado el popular ‘challenge’ lanzado por la cantante colombiana, tras el estreno de su nueva canción junto a Black Eyed Peas.

“¿Creían que no me animaba? Tenía que hacer el #GirlLikeMe Challenge porque ME ENCANTA la canción”, escribió María Pía Copello junto a su video, que ya cuenta con más de 50 mil ‘Me gusta’ en solo unas horas.

Asimismo, la exconductora de ‘Esto es Guerra’ recibió miles de comentarios que halagaron su figura y sus pasos de baile.

Entre los comentarios destacaron algunos de sus excompañeros como Mathías Brivio, Carol Reali y Johanna San Miguel. Incluso, su excompañero de conducción también señaló que haría el reto con la misma vestimenta.

Como se sabe, Shakira junto a The Black Eyed Peas sorprendieron hace unos días a sus fans con su colaboración en “Girl Like Me“, tema que rápidamente consiguió millones de reproducciones.

Pero eso no es todo, pues ya tiene su propio Challenge en TikTok, en donde varios fans y famosos de la intérprete colombiana imitan sus pasos y hasta el vestuario con el que presume su perfecta figura.

