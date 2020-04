El despertador suena a las tres de la madrugada para recordarle que ya se acabó la hora del sueño. Así empieza el día de lunes a viernes para Maritere Braschi, ya está acostumbrada. Debe romper la quietud de la inmovilización social obligatoria para llegar una hora después a Latina para alistarse, enterarse de lo último y estar al frente de 90 Matinal”, junto a Pedro Tenorio.

“Realmente la vida está llena de ciclos. Cuando yo trabajaba en “90 Segundos”, en los ochenta, me retiraba a las doce de la noche en pleno toque de queda y manejaba hasta mi casa despacito, con mi bandera blanca. Me encontraba todo el rato con tanques del Ejército, de alguna manera, bastantes años después, estoy viviendo una situación parecida”, dice la periodista.

Y una situación inédita es la que estamos viviendo...

Sin duda, a nivel periodístico, y comparando con todo tipo de noticias que he cubierto a lo largo de mi vida esta pandemia por el COVID-19 es una experiencia nueva, insólita, con muchos componentes, además involucra a todo el mundo. Es un evento sin precedentes, porque nos genera incertidumbre, no sabemos qué hacer, no hay un referente anterior, desde el punto de vista médico. económico y social.

Además para una periodista es muy fuerte enfrentarse en vivo con tanto drama. ¿Se puede mantener la cabeza fría ante eso?

No se puede, definitivamente, escuchar a mucha gente que te cuenta que literalmente no tiene qué comer, y otros que exigen resolver problemas médicos urgentes, genera una empatía que en estos momentos es necesaria. Hay muchos peruanos que por la cuarentena tienen que sacrificar su derecho a trabajar y a alimentar a su familia. Hay que ponerse en sus zapatos para entender que muchos salen a las calles porque no tienen otra alternativa.

Hablaste del toque de queda en los ochenta y ya estabas en la televisión. ¿Imaginaste hoy tanta vigencia?

A veces cuando recuerdo todo lo que he pasado es como si estuviera ingresando a una máquina del tiempo. Cuando yo empecé lo hice con una generación que ya no está más, de los periodistas que empezaron conmigo, prácticamente puedo hacer referencia solo a Mónica Delta. Después de ella,trato de ver quiénes estamos y seguimos en televisión y todos, probablemente todos, hayan venido después que yo.

Para los que recién llegan al oficio del periodismo, ¿les recomiendas alguna fórmula para mantenerse?

Además de la preparación, de ser una persona que debe estar actualizada con todo lo que pasa. Lo que he aprendido en el tiempo es que es muy importante la capacidad de llevarte bien con los demás. Esa capacidad que debes de tener de la empatía, no solamente con la noticia, también con el compañero, con tus colegas, con tu equipo de trabajo. Yo he visto caer a mucha gente exitosa, competente, porque lo traicionaban sus malos humores, eran arrebatados, se peleaban con todos.

¿Mucho ego en la televisión?

La experiencia que te da los años te ayuda a superarla. No quiero mencionar nombres, pero hay muchos que tuvieron un lugar en la tele, en el periodismo y hoy no están. ¿La razón? Por pelearse, por querer imponerse, por ego, porque de verdad en la televisión hay mucho ego.

A estas alturas de tu carrera ya nada te afecta, menos el ego.

He forjado una carrera linda, como periodista y comunicadora. Siempre le digo a mis hijos que si yo tuviera que retirarme ahora lo haría feliz. He conducido programas en muchos horarios, espacios exitosos. Gracias a Dios todavía estoy en un buen lugar haciendo lo que me gusta y en una coyuntura en la primera fila, informando todo lo que estamos viviendo en el día a día.

Perfil

María Teresa Braschi es periodista. Estudió la carrera de Comunicaciones con mención en Periodismo en la Universidad de Lima. Su carrera en la conducción incluye además de importantes programas de corte periodístico, también exitosos talk shows.