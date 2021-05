El programa ‘Amor y Fuego’ dejó al descubierto que Sheyla Rojas que los supuestos engreimientos hechos por su novio en realidad eran parte de un homenaje por el Día de la Madre realizado para varias personas.

Otras amigas de la modelo subieron en sus redes que las fiestas con piano, rosas y mariachis mostrados por Sheyla eran para varios invitados.

“Todo es mentira, todo es puesto. Todo lo que pone es algo y la realidad es otra cosa, pero lo peor de todo es que ella subestima a sus seguidores, a la prensa de la farándula lorcha y que es fácil comprobar que ella está mintiendo”, dijo Rodrigo González.

“Las flores las hace pasar como si fueran para ella, la celebración la hizo pasar como si fuera para ella, pavón le siguió la cuerda y no le queda otra para que pueda ver a su hijo, que es lo que finalmente busca”, agregó el conductor.

Recordemos que la exconductora de televisión Sheyla Rojas ofreció una entrevista al programa “América Hoy”, donde habló sobre detalles de su vida en México y confirmó que se encuentra enamorada de un hombre con el que este 7 de mayo cumplirá 1 mes de relación.

Durante la entrevista, Sheyla Rojas aseguró que tiene “un hombre maravilloso” a su lado y que se encuentra en una etapa muy feliz de su vida. Sin embargo, no quiso revelar detalles de su pareja porque no pertenece al medio artístico.

“Me he vuelto más selectiva con mis amistades, tengo un hombre maravilloso que está a mi lado en todo momento y creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Estoy en una etapa súper bonita y creo que es una persona que me da tranquilidad y paz que necesitaba en mi vida”, contó Sheyla.

“Mañana (7 de mayo) cumplimos un mes (de relación), ya veníamos saliendo hace un tiempo. Se muere (si dice su nombre), él no tiene nada que ver en la televisión… La gente que me conoce sabe que soy muy amorosa”, añadió.

