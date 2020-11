Maribel Guardia, una de las figuras más reconocidas y queridas de la farándula mexicana, sorprendió a más de uno al revelar que en algún momento de su vida ha sido discriminada por ser latina.

Ante las cámaras del programa “Sale el Sol”, la actriz recordó que en algunos de sus viajes a Estados Unidos ha recibido un trato diferente y de discriminación por parte de las autoridades del aeropuertos.

“En algún momento en Estados Unidos (fui víctima de discriminación), por ejemplo, ahí es donde te das cuenta que sí puedes recibir tratos diferentes por ser latina”, confesó. “Muchas veces (los miembros de equipo de seguridad de los aeropuertos) me han pasado a revisar al cuartito y cosas de esas”, acotó.

Pese a la mala experiencia, la actriz de “Te doy la vida” dejó en claro que este tipo de trato solo lo ha vivido con las autoridades del mencionado país. “En general es más la policía. Porque la gente normal en Estados Unidos, pues yo siempre he sentido que me tratan bien; que tratan bien a la gente mexicana”, enfatizó.

Semanas atrás, Guardia se sinceró y contó que hace algunos años tuvo una rara enfermedad que afectó su salud considerablemente al grado de quedarse paralítica y sin habla.

“Una vez me dio no sé, tenía como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar (...) Nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se iba a reventar una vena en el cerebro y no sucedió. Al final me curé, no supe ni cómo, era muy jovencita”, contó en una entrevista para Ventaneando.

