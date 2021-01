Días atrás, Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores de las redes sociales luego que anunciara que tanto ella como su esposo, Marco Chacón, contrajeron coronavirus (COVID-19). En un reciente encuentro con la prensa, la mexicana manifestó que vivió momentos de pánico y hasta pensó en la muerte.

“A mí lo que me dio fue como dolor de cuerpo, cabeza, mucho cansancio, pero no pasó de ahí, pero Marco estuvo muy mal, le dio neumonía, todo lo devolvía. Al final, todo tuvo que ser por la vena, y obviamente un respirador que fue fundamental para él”, dijo a los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto de México.

La también conductora confesó que durante el proceso de la enfermedad pensó en hacer su testamento, pues temía no superar el virus. “Me asusté mucho cuando me dio COVID-19, le dije a Julián (Figueroa) y Marco: ‘tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir’. Pensé que iba a empeorar con los días”, añadió.

Maribel manifestó que llegó a tener mucho miedo de perder a su esposo, además pidió a la gente que se cuide porque el coronavirus no es un juego. “Llegué a tener mucho miedo con Marco, recé y lloré mucho. Tenía que estar fuerte para él, pero sí pensé lo peor. Le digo a la gente que se cuide mucho, esto no es un juego, en esos 15 días te puedes morir. Dios que nos salve, porque este virus no respeta a nada ni a nadie”, expresó.

“Yo pasé momentos de angustia con mi marido, gracias a Dios ahora lo veo tan bien, pero de un momento a otro tu vida puede cambiar. Si no nos cuidamos esto se va a convertir en una tragedia”, finalizó Maribel Guardia, quien ya se encuentra en la Ciudad de México luego de visitar a su madre en Costa Rica.

