La reconocida actriz Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores luego que revelara que padece una extraña enfermedad que no le permite beber agua.

Ante las cámaras de “Sale el Sol”, la artista costarricense explicó que su padecimiento se conoce como disautonomía y que, en algunos casos, suele confundirse con epilepsia, anemia, hipotiroidismo o crisis de pánico.

La conductora de 62 años contó que se dio cuenta de que al hacer ejercicio y tomar agua se sentía “drogada” y después perdía el conocimiento.

“Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía, así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua”, explicó.

“El agua me deslava completamente el sodio del cuerpo. En el día tomo mucho refresco para deportistas”, agregó.

Además, compartió que la cantante Yuri padecía la misma enfermedad por lo que se contactó con ella para preguntarle sobre el tema, pero afirmó que a la mexicana le afecta de forma diferente, subiéndole la presión de forma repentina.

“Le hablé a Yuri, le dije ‘Oye, ‘ami’, ¿cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me estoy muriendo’. Entonces me explicó que la de ella es diferente”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez y César Évora están en Lima

Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez y César Évora están en Lima. (Foto: Peru.com)