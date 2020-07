Estoy muy feliz de regresar con compañeros con los que pasé más de 8 años de mi vida. Es como si no hubiese pasado el tiempo”. La ‘Dulce Princesita’ Maricarmen Marín regresó el mes pasado a las pantallas de ‘Yo Soy’, a poco de cumplir 21 años de carrera artística, y por estos días de pandemia esta es la mejor manera de conectarse con su fiel público.

Cuando dejaste el programa, hace año y medio, dijiste que querías concentrarte en tu carrera musical. ¿Cumpliste con lo que te propusiste?

Así fue. Me dediqué completamente a la música. Viajé por todo el mundo dando conciertos y la verdad que fue mágico. Pero a principios de este año sucede esto y todos esos planes se van a quedar en stand by por el momento.

¿El arte ha sido uno de los rubros más golpeados por la pandemia?

Fuimos los primeros en dar un paso al costado y seguramente seremos los últimos en retomar nuestras actividades. La situación es difícil para todos. Creo que ahora nos damos cuenta de que la salud es lo más importante.

¿El programa ‘Mujeres al Mando’ te permite acercarte a otra realidad, que quizás desconocías?

Cuando veo las historias de los ambulantes siento que me toca directamente porque vengo de una familia muy trabajadora, de comerciantes. Me veo reflejada en todas esas cosas que he pasado, como vivir en un barrio, conocer las necesidades que existen, los lugares a los que no llega el agua. Lo único que ha hecho el virus es destapar todo lo que teníamos desatendido durante tantos años.

Otra de las razones que diste para dejar ‘Yo Soy’ fue tu anhelo de ser madre. ¿Sigue siendo ese tu plan?

Mi deseo de convertirme en mamá en un futuro no me quita el sueño. No soy de las mujeres que piense que la realización viene con un hijo. Ese no es mi caso y, si llego a formar mi familia, será por un homenaje al amor que tengo con mi compañero, con la persona que está a mi costado y porque lo hayamos planificado.

¿Crees que si no fueras mujer no te insistirían tanto con eso y yo no te estaría haciendo esa pregunta?

Es que la sociedad nos empuja a seguir un patrón en el que una de repente no se siente parte. Sucede porque así nos han criado. Hay tantas cosas que replantear, por ejemplo, con el machismo. Ahora vemos en la cuarentena que las labores las hacen hombres, mujeres, grandes, chiquitos. Y eso es un gran aprendizaje.

Dentro de poco vas a cumplir 21 años de carrera. ¿Has logrado más de lo que imaginabas?

Son muchas las cosas que se han cumplido, en algunas siento que estoy igual en el proceso, pero son muchas las que se han logrado y eso me permite reafirmar que lo que uno desea se cumple cuando uno trabaja mucho en su sueño.

¿Te agrada la idea de los conciertos online?

Estoy atenta a todas las cosas que puedan surgir para seguir manteniendo contacto con el público, que es el que extraño tanto. La vibra del concierto no te la da nada, es increíble, pero tenemos que acostumbrarnos a lo nuevo. Vamos a ver qué nos depara el futuro, que para los artistas todavía es incierto.

¿Cómo te llevas con las redes sociales, hoy tan influyentes?

Me encantan. Siempre estoy muy activa. Yo no le llamo mis seguidores, sino mi familia. Mi relación con la gente en Facebook, en Instagram, ahora también abrí mi cuenta en tik tok, es linda, es hermosa. Hay mucha cordialidad y cariño.

¿Nunca has sufrido acoso?

He tenido la suerte de ser criada por un papá y una mamá que me han enseñado a defenderme desde siempre. Creo que, por mi carácter, por mi temperamento, por mi forma de ser, nadie ha osado hacerme sentir mal, pero sí sé que el agresor sabe escoger muy bien a su víctima. Por eso es importante que se denuncie, que no se guarde silencio, que uno hable, que pueda alzar su voz de defensa.

Cantas, actúas, conduces. ¿Te sientes una diva?

No creo. Me faltan muchas cosas y yo me considero una obrera del arte. Trabajo absolutamente todo con el mayor de los cariños. Me entrego siempre al 100%.

Perfil de Maricarmen Marín

Empezó su carrera musical con la agrupación ‘Agua Bella’ y luego dio el salto a la actuación, tanto con novelas como en el cine, antes de incursionar en la conducción. Ha grabado 6 álbumes como solista.