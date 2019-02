Maricarmen Marín: "Nunca es tarde para retomar un sueño y hacerlo realidad"

Síguenos en Facebook

Palao hace veintitantos años. Amparo Marín, de la mano con su hermana menor Maricarmen, caminando por las calles del barrio. Juntas, casi como madre e hija. “No mires a nadie, ni se te ocurra hacerle caso a ninguno de esos palomillas que te piropean y menos aceptes ser su amiga. Cuando seas famosa no te va a gustar que cualquiera por allí empiece a decir que fue tu enamorado, recuérdalo”. Maricarmen, obediente, pasaba de frente, miraba al vacío, se hacía la sorda cuando la llamaban; lo que decía Amparito era ley. Además, sabía que su hermana tenía razón, ella estaba convencida de que iba a ser famosa y esa seguridad se la contagiaba. Aunque era casi una niña, Mari cerraba los ojos y se veía firmando autógrafos, cantando en grandes escenarios y hasta haciendo telenovelas como las de Thalía, a quien admiraba y con la que soñaba pegada frente al televisor. Soñar era la palabra mágica, para la hoy famosa cantante y actriz. Esa fue la fórmula que le permite celebrar este 16 de marzo sus 20 años en la cumbia. Sueños que hoy son realidad.

La cumbia fue el inicio de todo...

Ni siquiera me imagino qué podría haber pasado, cuál hubiera sido mi historia de no haber empezado mi carrera interpretando este género. A través de mi música pude cantar, actuar, hacer películas, TV, el programa de imitación y todo gracias a mi cumbia. Por eso la nombro la reina de la noche y quiero celebrar a lo grande.

Cómo no rendirle gratitud a un género musical que te ha dado todo...

Ella es la homenajeada. Es un género que, a través de sus ritmos, ha podido describir lo que siento. Mis alegrías, tristezas, frustraciones y penas a lo largo de mi vida. Y quería que ese concierto sea accesible. Y por eso la campaña “Cabezas en alto” con HS, porque quiero darle un homenaje a todos aquellos que perseveran, que luchan, hombres y mujeres, para todos los que como yo tuvieron un sueño de niños y trabajaron para lograrlo. Y si muchos de ellos tuvieron un sueño de niños y, por cosas de la vida, debieron dejarlo a un costado, sepan que nunca es tarde para retomar un sueño y hacerlo realidad.

A ti nunca te cortaron las alas, tuviste a tu lado a dos personas que fueron trascendentales en tu vida...

Cuando empezaba a contar mi historia para hacerla un show, he debido escarbar muchas cosas que he vivido desde niña y en mi día a día. Y eso ha sido el hecho de tener a dos mujeres poderosas como son mi hermana y mi madre. A ellas mi agradecimiento eterno por hacerme creer que podía lograrlo cuando no sabía bien ni siquiera qué quería en la vida.

Es importante soñar, pero también tener los pies bien puestos sobre la tierra y hacer algo para concretar lo que uno quiere...

Hay que trabajar duro. Ningún sueño se logra sentado. Desde que tienes en tu cabeza la fábrica de cosas que vas pensando, ansiando que sucedan y viendo la forma de materializarse, ahí ya diste el primer paso. El segundo paso es poner manos a la obra.

¿Hubo algún momento en tus inicios que cuando algo no funcionó dijiste “hasta aquí nomás llego”?

Siempre cuando he intentado hacer algo y no ha salido como he querido, me doy un cariñito a mi alma y digo “no era para mí”, “no lo quería”. Pero en el fondo esas frases hacen que saques esa experiencia para que puedas agarrar más fuerza para lo que está por venir.

Pero no siempre fue así...

Ahora te puedo contar muchas cosas graciosas, pero que en su momento fueron dramáticas. Recuerdo haber visto un reportaje de la televisión donde hablaban cómo habían sido descubiertas las top models cuando caminaban por la calle y que de ahí su vida fue de ensueño, y yo juraba que así iba a conseguirlo. Nunca olvidaré que ese día me puse mi pantalón y mi gel y caminé toda la Túpac Amaru intersección con Habich y nadie me descubrió. Ese día me di cuenta de que era Maricarmen de Palao y que tenía que tocar puertas, y así llegué a la Movida de los Sábados, luego a Agua Bella.

Has hecho música, actuación, conducción y producción. ¿Cuándo dices “me voy a tomar un año sabático”?

No, si esto es mi vida. He postergado muchas cosas por esto. Es lo que me apasiona. Ahora siendo más adulta, más grande, pienso en qué legado dejo, qué mensaje. Si más adelante tengo hijos o sobrinos, quiero dejarles algo a ellos.

Eres un referente para las mujeres jóvenes, para las peruanas...

Ahora trato de disfrutar este presente agradeciendo el cariño de la gente y lo que para ellos represento, y es inevitable recordar el inicio con mi cepillo de pelo como micrófono, pasando los castings y los nervios de ser elegida o no. Y cuando ya estaba, entonces seguir luchando por mantenerme. Es lo que sigo haciendo y, sobre todo, seguir siendo una soñadora.

Datos

- El 16 de marzo, en Plaza Norte, celebrará la cantante sus 20 años en la música.

- 6 películas ha filmado. La primera de ellas fue Peloteros.

Perfil

Cantante y actriz. Fue integrante de Agua Bella, donde empezó su carrera musical. Ha participado en series, telenovelas, conducción de programas de televisión y cine.