Maricarmen Marín: “Ricky Tosso me dio la oportunidad de poder iniciar en la actuación”

Maricarmen Marín llegó a Diario Correo con una sonrisa en el rostro y sus ganas de contar todas las anécdotas que ha pasado en estos 20 años de trayectoria musical.

La cantante aseguró que alcanzar sus sueños no fue fácil, ya que muchas personas no creyeron en ella ni en su talento, pero eso no fue impedimento para convertirse en lo que es ahora, una exitosa mujer que lleva la cumbia en la sangre.

“No hay nada que no haya hecho que esté relacionado a la cumbia. El hecho de ser bailarina fue a través de la cumbia. Mi etapa como cantante en Agua Bella, las películas, absolutamente todo lo que he hecho y lo que ustedes han conocido o conocen de mi es por mi cumbia”, fue lo que comentó Maricarmen en una entrevista exclusiva para Diario Correo.

La carrera artística de Maricarmen Marín inició a muy temprana edad, ya que a los 13 años puedo cumplir su sueño de cantar en un grupo de profesionales. “Yo empecé a los 13 años cantando mariachis, en un grupo que se llama Sol de México en San Martin de Porras”.

Maricarmen Marín también recordó sus épocas de estudiante de teatro, además recalcó que, si no fue por Ricky Tosso, ella jamás hubiera pisado un set de TV como actriz.

“Ricky Tosso me dio la oportunidad de poder iniciar en la actuaciónen Teatro desde el Teatro, ahí empecé. Luego me vieron en una obra y me llamaron para participar de mi primera película”, comentó Maricarmen al Recordar a su mentor.

Maricarmen cumple 20 años de trayectoria musical y los festejará con un concierto llamado “No paro de soñar” que se llevará a cabo este 16 de mayo en la Explanada de Plaza Norte.