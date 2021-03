Ayer, tras el estreno de la renovada temporada de “Mujeres al mando”, la conductora Maricarmen Marín aseguró estar feliz con el formato que conduce junto a la periodista Thaís Casalino y a la actriz Giovanna Valcárcel.

“Si recordamos, hace mucho tiempo no se producen estos formatos que nos permiten nuevamente entrar a los hogares. Por muchos años, el tema del espectáculo tuvo más valor y más fuerza”, admitió la jurado de “Yo Soy”.

“Que el público nos haya dado espacio en sus hogares para estos formatos, nos alegra porque no solo vamos a hablar de la vida del otro. Siento que los peruanos estamos siendo responsables y tenemos que estar a la altura de lo que necesitan”, resaltó la también cantante.

Respecto a las reiteradas críticas que recibe de Magaly Medina, la conductora del magacín matutino de Latina precisó que no le molestan los comentarios negativos que recibe, porque -asegura- no solo los artistas están expuestos a las apreciaciones desfavorables.

“No siento que me molesten (sus palabras) porque mi trabajo lo llevo desde un lugar de mucha honestidad. Tengo claro que no a todas las personas les puede agradar, no nos pasa solo a los artistas, les pasa a todos”, remarcó.

“Todas las cosas que hago y digo son porque siempre quiero dar lo mejor, y en ese camino me puedo equivocar y lo diré, pero no puedo decir: ‘ay, me dolió y por eso voy a dejar de hablar, decir o pensar cómo pienso’”, enfatizó la conductora.

De otro lado, restó importancia a las críticas de Janet Barboza, quien insinuó que la competencia no tenía creatividad y que estarían copiando el estilo del magacín “América Hoy”, que conduce la “Rulitos” junto a Ethel Pozo y la actriz Melissa Paredes.

“Todos tienen la libertad de opinar lo que gusten. Nosotras estamos concentradas en lo nuestro, en hacer un programa entretenido para las amas de casa, y así es como nos vamos a mantener. Todas esa críticas las escucho, las analizo, las tomo en cuenta para seguir trabajando”, concluyó.

