Como a todo su gremio artístico, este año la pandemia le quitó a Maricarmen Marín la posibilidad de subirse a un escenario frente a un público, pero no le robó las ganas de alegrar a sus seguidores con nuevos contenidos. “He esperado muchísimo este momento, estaba trabajando como hormiguita para poder seguir dándole entretenimiento bueno y sano a las familias peruanas”, resalta la novel autora de “Las aventuras de la dulce princesita”, libro que marca su debut en la literatura infantil.

¿Hace cuánto tiempo empezaste a pensar en esta idea?

Tiene más o menos dos años, pero empecé a trabajar la idea desde la pandemia. Lo que sucede, es que desde hace más o menos cuatro años, estoy todos los noviembres y diciembres dándole cosas por Navidad a las familias peruanas: un show, discos o contenido navideño. Este año ya sabíamos que no íbamos a poder hacer los shows, y me puse a pensar qué contenido le podemos dar a ese público que espera algo todos los años por estas fechas.

¿Se abre un camino para más producciones literarias?

Me encantaría, este es el volumen uno, esperando que pueda existir un volumen 2 y así sucesivamente. El objetivo de este libro es un poco resumir todo lo que comunico y de lo que siempre hablo: el poder darle seguridad a los niños, impulsarlos en sus sueños y en sus metas porque tienen un poder infinito.

¿Qué hay de los adultos?

Van a poder reconectarse con ese niño interior, van a poder descubrir el verdadero significado de la Navidad junto con el verdadero poder de la “varita mágica”. Durante todos estos años a través de “Yo soy” se ha hablado mucho del poder de la varita, pero nadie sabe de dónde viene ese poder, y en este libro van a conocer ese misterio.

Eres una de las artistas más versátiles que tenemos en la televisión...

Yo me considero una obrera del arte, me encanta mi trabajo, cada una de las cosas que me llevan a comunicar y a construir cosas positivas es para dejar un legado. Yo creo que a veces pensamos como si nunca nos fuéramos a morir y yo trabajo cada día como si mañana me tocaría no estar.

¿Hay algo más que te falta hacer?

Me encantaría hacer teatro musical más adelante, ahora va a ser muy difícil, pero me encantaría también que crezca el mundo de La dulce princesita porque es un mundo real, la dulce princesita existe, no está sola, está con sus amigos perrunos, la varita mágica y las ganas de querer cumplir sus sueños también existen.

¿Ves el futuro con optimismo?

Soy muy optimista de que la vida pueda seguir dándome nuevas oportunidades para seguir experimentando estos viajes llenos de aventura y de adrenalina, de alegría, con proyectos nuevos, con proyectos que me den también estas ganas de vivir.

Ya estamos cerrando el año, ¿cuál es tu balance de este complicadísimo 2020?

Esta pandemia ha reafirmado todo lo que he pensado desde muy niña, las cosas que realmente son importantes son la salud, la familia y las relaciones personales, No hay que ser una máquina de hacer cosas, hay que disfrutar, saber que no solo es importante que tú estés bien, sino que el de al lado también lo esté. Esta pandemia hizo que regrese a la televisión con otra premisa: el público también ha conocido otro lado de mí.

A mediados de año hablaste de la maternidad...

Sí, siempre me preguntan por ese tema, es importante precisar que eso llegará en el momento preciso, aunque ya tengo muchas ganas, y este libro es como que es un buen presagio.

¿Es el reloj biológico, el instinto maternal que aflora, la coyuntura de la pandemia?

Construir, reforzar los lazos familiares, ese es el único objetivo. Te he comentado sobre el legado que quiero dejar porque no pienso que sea inmortal.

Mary Carmen Marín Salinas

38 años. Con apenas 16 años, debutó en La movida de los sábados y, luego, se integró al grupo femenino Agua Bella. En 2005 inició su carrera como solista y al año siguiente debutó en la actuación. Desde entonces comparte su carrera musical entre la ficción y la conducción.